Siccome le masse non mangiano più granchi | serve il decreto legge per incentivarne la pesca

(Di venerdì 11 agosto 2023) “Avete dei?”. Il pescivendolo è infastidito: perché questo tizio non si accontenta del solito salmone? Il banco è pieno di tranci rosa dal Mare del Nord, tremila chilometri da qui, allevati in gabbie fra i pidocchi e arrivati con costosi e inquinanti voli aerei, mentre ipullulano liberi nel mare a cinquecento metri, potrebbero prenderli giù dallo scoglio e portarli a piedi. Eppure niente. Eppure si sono sempre mangiati. Io ne ho mangiati, con soddisfazione, per molti anni e in molti modi, sia a casa sia nei locali. Fino al giorno in cui improvvisamente scomparvero dai banchi e dai menù, insieme alla loro pittoresca vernacolare terminologia: favolli, felloni, pelose… Lo stesso giorno in cui, guarda caso, si moltiplicarono i salmoni. E adesso c’è bisogno addirittura di un...