“Si sono sposati” Nozze da fiaba per la coppia vip | con tanto di testimone super famoso

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 agosto 2023) Indimenticabile cerimonia per lavip, che si è unita in matrimonio nella meravigliosa location della Puglia, in Salento. In particolare, il sì ha avuto luogo in provincia di Lecce, a Galatina, all’interno della basilica di Santa Caterina D’Alessandria. I fiori di arancio siconcretizzati, mesi dopo la spettacolare proposta fatta dallo sposo alla sua futura moglie. Si era infatti messo in ginocchio davanti a tutti durante uno show all’Arena di Verona, col consenso di un suo amico famosissimo. Proprio quest’ultimo è stato ildell’evento ed è stato lui a pubblicare anche diverse foto sul suo profilo Instagram ufficiale. Lavip ha deciso che al loro matrimonio, questonon sarebbe stato un semplice invitato ma colui che ha certificato la loro ...