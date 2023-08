“Si è capito tutto” Reazione a catena | cosa succede con le vincite nel programma

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 11 agosto 2023) Continuano, anzi, aumentano le polemiche attorno a, l’indignazione dei telespettatori di Rai 1 non è certo indirizzata verso Marco Liorni, alla conduzione dal 2019, ma è tutta per gli autori che sembrano, per loro, nascondere qual. Perplessità sul premio in denaro, puntualmente ‘prosciugato’. Che dietro l’eccessiva e recente puntigliosità degli autori dici sia l’intendo di non fare vincere cifre importanti ai concorrenti? Secondo gli spettatori, sempre più infastiditi online, è come se la Rai stesse cercando di risparmiare, rendendo sempre più complicate, sibilline le soluzioni dei quiz. Caos., come funzionano i premi vinti nelDalla fine di giugno il pubblico di Marco ...