Si arrampicano sulla guglia maggiore del Duomo di Milano | identificati due ragazzi

(Di venerdì 11 agosto 2023) All'alba di venerdì 11 agosto, duefrancesi si sono arrampicati fino alladeldi, dove si trova la Madonnina simbolo della città. Una volta notati, i due sono volontariamente scesi e sono stati presi in consegna dalla polizia locale, in attesa di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, li ha. Secondo quanto riportaToday, non sembrerebbe esserci alcun legame con l'episodio di imbrattamento della Galleria Vittorio Emanuele II avvenuto nella serata di lunedì 07 agosto. Un episodio simile avvenne oltre dieci anni fa quando un uomo si lanciò col paracadute dal tetto delnel luglio del 2013. Venne poi indagato "getto pericoloso di cose" ma fu poi assolto.