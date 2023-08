Shazam! Furia degli Dei in 4K UHD | la recensione | Zachary Levi cerca la rivincita in homevideo

(Di venerdì 11 agosto 2023) LadiDei in 4K UHD: il film ha deluso al botteghino ma l'edizione a due dischi Warner offre un ottimo video e un buon pacchetto di extra, mentre dall'audio ci si aspettava una maggior energia. Non ha avuto successo al botteghino, anzi si è rivelato il peggior incasso di sempre nel DC Extended Universe, eppure il ritorno del supereroe divertente interpretato da, e di quello della sua intera famiglia dotata dei poteridei, meritava sicuramente di più. InDei, diretto da David F. Sandberg, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive, si ritroveranno a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità ...

