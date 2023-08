Sgarbi spiazza tutti | A Musk e Zuckerberg chiediamo 150 milioni

(Di venerdì 11 agosto 2023) Vittorioe dà la propria benedizione a Elone Mark. "Sono favorevole a concedere il Colosseo", ha detto il sottosegretario alla Cultura interpellato da LaPresse sul combattimento a colpi di arti marziali a cui i due miliardari, rispettivamente boss di X e di Meta, vogliono dare vita in una location dell'antica Roma.ha poi argomentato la propria posizione ricordando quanto accaduto pochi giorni fa nella Capitale. "Visto che il Circo Massimo lo diamo anche a chi lo devasta, come Travis Scott non vedo perché il Colosseo non debba essere dato a, i quali sono pronti a offrire una cifra ragguardevole", commenta. "Il mio parere? È favorevole, visto che possiamo chiedere ...

Sgarbi spiazza tutti: "A Musk e Zuckerberg diamo il Colosseo" Il Tempo

