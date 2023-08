Sfida Musk - Zuckerberg | l' ira del Pd e di Calenda | ' I patrioti affittano ai miliardari il patrimonio culturale'

(Di venerdì 11 agosto 2023) Discussione accesa in Italia riguardo all'utilizzo del Colosseo o altri siti archeologici come location per un incontro otra Elone Mark. 'Trovo semplicemente allucinante che il ...

Discussione accesa in Italia riguardo all'utilizzo del Colosseo o altri siti archeologici come location per un incontro otra Elone Mark Zuckerberg. 'Trovo semplicemente allucinante che il patrimonio culturale italiano venga messo a disposizione di due miliardari che vogliono darsele come adolescenti idioti". ...Maurizio Gasparri , senatore di Forza Italia, si smarca dalla sua maggioranza: "e Zuckerberg ... Ma temo che questa strana '' servirebbe, a mio avviso, soprattutto ad un recupero di immagine ...Zuckerberg aveva poi incalzato il concorrente e rivale dichiarando che starebbe evitando lasul ring in tutti i modi.aveva spiegato subito dopo che avrebbe dovuto sottoporsi a una ...

Elon Musk, la sfida al Colosseo con Mark Zuckerberg potrebbe farsi WIRED Italia

L'incontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg si farà davvero in Italia, ma non a Roma: il proprietario di X ha promesso che l'evento sarà in un "luogo epico".Sembra un film ma non lo è: i due miliardari della Silicon Valley si sfideranno a duello in Italia, non a Roma ma "in un luogo epico". Gira ...