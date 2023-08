Sergio Perez | annuncio devastante sul tuo futuro | appassionati sconvolti | le ultimissime

(Di venerdì 11 agosto 2023) Cosa ne sarà deldel compagno di Max Verstappen?resterà con la Red Bull? Qualcuno ha dei dubbi… Fino a questo momento del Mondiale di Formula 1, c’è un solo pilota al comando, che mette tutti da parte. Max Verstappen, l’olandese “cannibale” della Red Bull, non ne ha per nessuno. Anche se parte Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Red Bull, sarà ancorala seconda guida nel 2025 Il 2024 sarà un anno che deciderà la fisionomia futura della Red Bull. Nella prossima stagione, infatti, scadrà il contratto di: per meritarsi un ulteriore rinnovo, che in questo momento appare lontano, il messicano deve dimostrare alla squadra di aver superato definitivamente i problemi di quest'anno e di poter ...Il pilota olandese ha un vantaggio di 125 punti sue questo significa che diventerà campione con diverse gare in anticipo. 'Ha dimostrato che la differenza non la fa solo la macchina ma ...Si corre a Zandvoort, a casa di Max Verstappen che mantiene la leadership nella classifica Mondiale con 314 punti, +125 suche occupa la seconda posizione. Orari del weekend Venerdì 18/8 ...

Formula 1, dramma per il pilota: gli tagliano lo stipendio, tutta colpa di Verstappen - Mondofuoristrada.it Mondo Fuoristrada

Inoltre, Coronel, ha anche un suo pensiero, riguardo il sostituto di Sergio Perez: “È chiaro che Helmut Marko, preferisce Ricciardo. Lo ha mostrato in altre occasioni. Secondo il consulente, Ricciardo ...La Red Bull è in cerca di un pilota affidabile che faccia da secondo a Verstappen: tante ipotesi oltre a Perez e Ricciardo.