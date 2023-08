Senza rete i diritti sono a macchia di leopardo

Leggi su panorama

(Di venerdì 11 agosto 2023) Migliaia di aree italiane restano «scoperte» e con comunicazioni impossibili. Ma nei rapporti con lo Stato, viene imposto internet. Viviamo in uno Stato schizofrenico dove da una parte l’Agenzia delle entrate rende obbligatoria la Pec - la Posta elettronica certificata - per i contribuenti, indipendentemente da ogni caratteristica (età, formazione scolastica, abilità digitale e relativa copertura internet della zona di residenza del povero contribuente), e dall’altra – appunto –, non solo questo provvedimento mette in crisi tardivi digitali (cioè quelli che nonnati con il web e i social), ma anche anziani chezero digitali. Non considera minimamente il fatto è che in questo Paese ciancora areesegnale «ove telefonare, mandare un messaggio, navigare su internet è impossibile. Con gravi rischi ...