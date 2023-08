Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 11 agosto 2023) DI VINCENZO CALAFIORE 10 Agosto 2023 Udine Lucio Anneo (in latino: Lucio Anneo ; Corduba, 4 a.C. – Roma, 19 aprile 65), anche noto semplicemente come o il giovane, è stato un filosofo, drammaturgo e politico romano, tra i massimi esponenti dello stoicismo eclettico di età imperiale (nuova Stoà). Attivo in molti campi, compresa la vita pubblica, fu senatore e questore durante l’età giulio-claudia. Condannato a morte da Caligola, fu graziato dall’intervento di un’amante dello stesso imperatore. Venne più tardi condannato alla relegatio in insulam dal successore Claudio, che poi però lo richiamò a Roma, dove divenne tutore e precettore del futuro imperatore Nerone su incarico della madre Giulia Agrippina Augusta. Dopo il cosiddetto “quinquennio di buon governo” o “quinquennio felice” (54-59), in cui Nerone governò saggiamente sotto la tutela di , l’ex allievo e il maestro si ...