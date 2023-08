SEI SORELLE | ANTICIPAZIONI PUNTATE 14-18 AGOSTO 2023 | DONNA DOLORE STA AVVELENANDO BLANCA

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 11 agosto 2023) Seie trame dal 14 al 18, della soap spagnola in onda su Rai1, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:10. La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle seiSilva: Adela, Francisca, Diana, Celia,e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delleSilva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie ad essi correlati. PUNTATA DEL 14Rosalia è felice che Merceditas ha rifiutato di andare a lavorare a ...