Segre-Seymandi | chi tradisce non ha per forza torto Ma che errore parlare di femminicidio mediatico

(Di venerdì 11 agosto 2023) Lei chelui che sbugiarda lei che annuncia querele. E nel mezzo, eserciti di opinionisti più o meno esperti che alzano le barricate in favore dell'uno o dell'altra.

Confesso: mi viene da sedermi dalla parte del torto, ovvero di Massimo, visto che tutti gli altri posti sono occupati. C'è il tutto esaurito sulla riva del fiume di Cristina, l'intero arco costituzional - sentimentale schierato in difesa della vittima ...Articoli più letti Le nozze saltate di, la violenza, il disgusto e tutto quello che non è amore di Silvia Bombino Federica Pellegrini incinta di una bambina: le foto dell'estate al ...

Massimo Segre, Cristina Seymandi: è stata una pagliacciata. “Tradimento Da che pulpito” QUOTIDIANO NAZIONALE

«Adesso voglio riposarmi e stare con mia figlia. Non me l’aspettavo, ma devo andare avanti. Penserò anche se dovrò tutelarmi nelle sedi civili e penali. È stata una pagliacciata, diciamo la verità, le ...Al contrario lei sarebbe l'eroina che sconfigge il patriarcato e lui il viscido traditore. Ma quando è l'uomo a denunciare l'infedeltà della compagna scatta subito la ...