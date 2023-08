Segre | non solo nozze saltate Indagine sulla sua azienda | agiva da banca

(Di venerdì 11 agosto 2023) Non si spengono le polemiche sullecausa tradimento pre-matrimoniale tra il finanziere Massimoe la sua ormai ex fidanzata Cristina Seymandi, lasciata pubblicamente e accusata di averlo 2cornificato". Il video della festa di fidanzamento è ormai virale, ma i guai pernon finiscono qui. La Procura di Torino, infatti, ha aperto un fascicolo a suo carico, mentre lui è a Zanzibar, si scopre - riporta Repubblica - che c’è un’inchiesta su una sua, la Directa Sim. Si tratta di una delle prime società che ha offerto online il servizio di trading. L’accusa della procura di Torino è duplice: abusivismo finanziario erio. La società avrebbe intermediato crediti tra istituti senza l’autorizzazione. A giugno la Guardia di Finanza ha perquisito la sede. E ha ...

È una questione spinosa, anche in punta di diritto. Il video in cui Massimo Segre, banchiere molto noto a Torino, annuncia la fine della ...Non si placa il caso di Torino dove il banchiere Massimo Segre ha annullato le sue nozze rivelando pubblicamente, durante il party per il matrimonio, i tradimenti della sua (ormai ex fidanzata) Cristi ...