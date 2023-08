Scuole accorpate a Firenze | allarme di sindacati e Pd ' Il governo ignora povertà educativa'

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ilprevede 24toscane che perderanno l'autonomia entro il 2027. La Regione non ci sta e studia come opporsi. Priorità assoluta per il Pd è la sicurezza e l'inclusione sociale degli ...

Il governo prevede 24toscane che perderanno l'autonomia entro il 2027. La Regione non ci sta e studia come opporsi. Priorità assoluta per il Pd è la sicurezza e l'inclusione sociale degli studenti. Anche i ...Quindicitoscane perderanno l'autonomia nell'anno scolastico 2024 - 2025, altre nove nel biennio successivo. In totale saranno 24, entro il 2027. È quanto stabilisce il decreto interministeriale con i ......Scolastico Regionale Poi ci sono i pensionamenti e le'vacanti normoannuali', cioè vacanti secondo le leggi vigenti, ma con il ridimensionamento scolastico potrebbero esseread altri ...

Scuole accorpate a Firenze: allarme di sindacati e Pd "Il governo ... LA NAZIONE

Molti dirigenti quest’anno si troveranno a gestire due strutture, una come titolare l’altra come reggente sostituto. Ancora senza una guida sono 20 realtà ...Il governo prevede 24 scuole toscane che perderanno l'autonomia entro il 2027. La Regione non ci sta e studia come opporsi. Priorità assoluta per il Pd è la sicurezza e l'inclusione sociale degli stud ...