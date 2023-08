...Comunale di Rionero in collaborazione con ladi Musica "G. ... Orsomando " e'Associazione "Vulcanica". Un evento che vuole ... ben altri Maestri, che il Gran Lombardo, prudente fino all'".... nell'e nell'indifferenza comune. Il proletariato c'è ... Il proletariato c'è sempre, è stato nascosto! Tra'altro molti ... ' Il primo sciopero lo organizzai aper il riscaldamento. Mia ......suscitando con allo smantellamento di un pilastro dellae ... Come nella prima Agorà, con il professor Farina che tra'altro è ... al contrario dellae della pavidità, c'è davvero da ...

Scuola: l’ignavia dei governi. Lettera Orizzonte Scuola