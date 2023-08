Scontrini ‘folli’ | un altro caso in Italia | nel conto il secondo cucchiaino per dividere il dolce

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 agosto 2023) Prezzi eassurdi, ci risiamo. Dopo il polverone mediatico alzato dai 2 euro per il toast tagliato a metà e i 2 euro per un piattino di condivisione (vedi articolo sotto, ndr) arrivano altre segnalazioni. Stavolta parliamo di 1,50 euro, prezzo che due clienti hanno dovuto pagare, con tanto di nota sullo scontrino, in un ristorante-pizzeria di Alba, cittadina nota per il tartufo bianco in provincia di Cuneo, Piemonte. Per cosa? Beh, non ci crederete. I due clienti hanno chiesto due cucchiai per poter assaggiare il, una crema catalana da 5 euro. Quando sono andati a leggere lo scontrino hanno avuto la brutta sorpresa: nel costo totale sono stati conteggiati anche i “2 cucchiai” per l’assaggio. Ovviamente i due hanno denunciato il tutto postando la foto dello scontrino sui social e il fatto è stato riportato dal giornale “La voce di ...