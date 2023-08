Scomparsa di Kata a Firenze | il video dell' uomo che precipita dall' hotel Astor

Ipotesi respinte dagli indagati: "Hanno risposto a tutte le domande e non hanno menzionato ladi", ha spiegato l' avvocato difensore Elisa Baldocci , uscendo dal tribunale di Firenze. ...Leggi Anche Caso, la mamma: 'Mi facciano sapere se mia figlia è viva o no' Leggi Anche Caso, arrestato lo zio della bimbaa Firenze - Perquisiti anche i genitori Arrestato lo zio ...Le uniche a colori sono quelle di loro figlia, sorridente, le immagini divenute simbolo della sua. "Aiutaci a trovare" si legge al centro dello striscione. Il gruppo, composto da loro ...

Kata, presidio a due mesi dalla sua scomparsa. La mamma: “Sento che è viva, voglio sapere perché l'hanno presa” LA NAZIONE

Come mostrato a "Morning News, i genitori della piccola lanciano nuovi appelli nella speranza di ritrovarla a due mesi dalla scomparsa ...