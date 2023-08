Schianto nel tunnel della Reggia | muore vigilantes 63enne

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 11 agosto 2023) Caserta. Questa notte verso le ore 1.00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta sulla SS 700, nel comune di Caserta, all’inizio delche passa sotto lapresso lo svincolo per San Leucio, a causa di un incidente stradale tra due autovetture. A scontrarsi un’Audi ed una Fiat Pandasocietà di Vigilanza che controllava il cantiere per i lavori di ammodernamentogalleria. A quanto pare i due ragazzi dell’Audi non si sono accortisegnalazione di cantiere aperto, e sono andati ad investire la Pandasocietà di Vigilanza che era ferma e con le 4 frecce accese a tutela del cantiere. Subito dopo l’impatto le due auto rimanevano ferme sulla carta con ...