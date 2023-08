Schianto nel tunnel della Reggia | 23enne arrestato per omicidio stradale

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 11 agosto 2023) Caserta. Poco dopo la mezzanotte, a Caserta, lungo la variante ANAS – SS700, all’interno del, è avvenuto un incidenteche ha visto coinvolte un Audi A3 condotta da L.C. ventitreenne di Caserta, con a bordo una giovane donna, e una Fiat Panda dell’Istituto di Vigilanza “La Vedetta Campana” in servizio all’internostessa galleria per il controllo del cantiereivi presente. Nell’impatto il vigilante sessantatreenne, che si trovava a bordo dell’auto di servizio, ha perso la vita. Gli occupanti dell’Audi sono stati soccorsi e trasportati presso l’ospedale il locale Ospedale Civile, non in pericolo di vita. Il conducente è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici ed è risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi. Gli immediati ...