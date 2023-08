... assente al vertice, dovrebbe digerire - si baserebbe sulla salvaguardia dell'integrità territoriale dell'Ucraina e prevederebbe anche lodi. Intanto ieri Vladimir Putin ha ...... mettersi in ascolto e riaprire in ogni modo le vie del dialogo, accanto ai passaggi di natura umanitaria per il rientro in patria dei bambini ucraini, lodeie le forme di ...Il cinque agosto Russia e Ucraina hanno tenuto unodi corpi di coloro che sono stati uccisi ... un veicolo corazzato di produzione britannica 'Spartan', due". "Nella zona di difesa ...

Scambio di prigionieri (e di fondi): un piccolo patto tra Biden e Teheran Il Foglio

Il presidente Guillermo Lasso ha decretato 60 giorni di stato di emergenza, ma dice che le elezioni si faranno comunque. “Per la sua memoria e per la sua lotta, vi assicuro che questo crimine non ...Romelu Lukaku sempre più prigioniero del Chelsea, che ha interrotto i contatti con la Juve: può andarsene solo in questo modo.