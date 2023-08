Scalano il Duomo | ennesima falla nella sicurezza a Milano | Guarda il video

(Di venerdì 11 agosto 2023) La polizia locale diè intervenuta solamente ad azione compiuta: ancora una volta l'apparato preventivo non ha funzionato e ha lasciato due ragazzini liberi di arrampicarsi fino alla Madonnina

... a Milano, hanno scalato la guglia maggiore del. Si tratterebbe di giovani che non avrebbero ... Addosso non avevano bombolette o paracadute, e pare cheloro unico scopo fosse quello di ...Due ragazzi, questa mattina all'alba, hanno scalato la guglia maggiore del, quella su cui si trova la 'Madonnina',simbolo di Milano. I due, quando sono stati notati, sono scesi di loro spontanea volontà e sono stati presi in consegna dalla Polizia Locale, che ha ...di Milano, due climber francesila guglia della Madonnina Piazzadi Milano ancora ...simbolo di Milano . I due,...