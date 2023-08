Scalano Duomo | obiettivo erano i social

Sono stati identificati e hanno 18 e 20 anni i due ragazzi francesi che stamani all'alba, a Milano, hanno scalato la guglia maggiore del. Si tratterebbe di giovani che non avrebbero alcun legame con quelli che hanno agito sulla galleria Vittorio Emanuele II. Secondo indiscrezioni, non si tratterebbe nemmeno di ragazzi ...Due ragazzi, questa mattina all'alba, hanno scalato la guglia maggiore del, quella su cui si trova la 'Madonnina', il simbolo di Milano. I due, quando sono stati notati, sono scesi di loro spontanea volontà e sono stati presi in consegna dalla Polizia Locale, che ha ...di Milano, due climber francesila guglia della Madonnina Piazzadi Milano ancora teatro di comportamenti irresponsabili, pericolosi e dannosi. Come riferisce Ansa due ragazzi, ...

Scalano il Duomo per pubblicare il video sui social: ennesima falla nella sicurezza a Milano ilGiornale.it

Due ragazzi francesi di 18 e 20 anni questa mattina all'alba hanno scalato la guglia maggiore del Duomo, quella su cui si trova la 'Madonnina', il simbolo ...Sono stati identificati e hanno 18 e 20 anni i due ragazzi francesi che stamani all'alba, a Milano, hanno scalato la guglia maggiore del Duomo. (ANSA) ...