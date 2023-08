Sbarchi record | quasi 100mila migranti arrivati in Italia dall’inizio dell’anno Frontex | “È il dato più alto dal 2017”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023)sono 95mila isbarcati in. Unin costante aumento che già oggi segna un. Come sottolineanel suo ultimo report, il totale dinei primi 7 mesi del 2023 è il piùmai registrato dal. E, secondo l’agenzia europea, la pressione migratoria potrebbe aumentare anche nei prossimi mesi. E gli arrivi continuano incessanti. Nelle ultime ore sono 11 i barchini soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle per un totale di 420giunti a Lampedusa. Secondo i dati del Viminale – aggiornati alle 8 del mattino del 10 agosto – sono 94.792 isulle coste ...