Saudi League | trionfo Al - Ahli con Ibanez all' esordio Tripletta Firmino!

Si alza il sipario sulla nuova stagione della, sotto gli occhi di tutti dopo la rivoluzione di mercato . A vincere la prima partita è stato l'Al - Ahli , che ha battuto l'Al - Hazm in casa per 3 - 1. Roberto Firmino subito grande ...Un valzer di attaccanti . No, non quello dell'ultima stagione tra Mbappé, Lukaku, Vlahovic, Kane e Osimhen. L'Arabia Saudita all'epoca non era neppure mai arrivati ai mondiali e ini giocatori più forti erano Sami Al Jaber e ovviamente Saeed Al Owairan: nessun campione europeo o sudamericano avrebbe mai pensato di giocarci. No, il valzer di attaccanti di trent'anni ...Al Ahli - Al Hazem è la partita che apre laPro. Ecco l'atmosfera poco prima del fischio d'inizio. Dal nostro inviato Filippo Maria ...

Anche Sportitalia sale sul carro della Saudi Pro League: diritti TV in chiaro per 68 partite Hardware Upgrade

Si alza il sipario sulla nuova stagione della Saudi League, sotto gli occhi di tutti dopo la rivoluzione di mercato. A vincere la prima partita è stato l'Al-Ahli, che ha battuto l'Al-Hazm in casa per ...Roberto Firmino subito grande protagonista nella Saudi League. L'attaccante brasiliano, ex Liverpool, realizza una tripletta nel 3-0 con cui l 'Al Ahli supera in casa l'Al Hazem nella gara inaugurale ...