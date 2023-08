Sartori Dt Bologna | «Arnautovic in vendita? Non è sul mercato»

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il direttore dell’area tecnica delGiovanniha chiuso definitivamente su Sport Mediaset alla cessione di Markodal. Niente da fare per l’Inter? CHIUSURA – Giovannichiude definitivamente la questione: «in? Devo ripetere le parole dell’anno scorso di Marco Di Vaio quando si parlava di un suo trasferimento al Manchester United. Marko è un giocatore importantissimo, speriamo sia meno bersagliato dagli infortuni e faccia un grande campionato. Non è sul, è incedibile e resterà al» Inter-News - Ultime notizie e calcioInter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

...delche però, oggi come allora, ci tiene a ribadire la propria posizione anche in pubblico. Come aveva fatto il ds Marco Di Vaio in precedenza, il direttore dell'area tecnica Giovanni...Per Giovanniè cifra da restituire al mittente: per ora è no. Thiago Motta, alla vigilia ... Si parte da una cifra superiore ai 13 milioni: tanti sono i soldi cash che ilha rifiutato ...Dopo il sondaggio dell'Inter per il suo ex attaccante, oggi al, l'allenatore rossoblù ha parlato in conferenza alla vigilia del match di Coppa Italia ... sul mercato parlate con, Di Vaio,...

Bologna, Sartori netto: "Arnautovic non è sul mercato, per noi è un giocatore importantissimo" Fcinternews.it

Il responsabile dell'area tecnica rossoblù ha parlato del futuro di Marko Arnautovic ...Nei giorni scorsi è stato reso noto l'interesse dell'Inter nei confronti di Marko Arnautovic, attaccante di proprietà del Bologna. I rossoblù chiedono 20 milioni per tenerlo fuori mercato. L'agente de ...