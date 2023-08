Sardegna | peschereccio affonda dopo lo scontro con un traghetto a Olbia | disperso un marinaio

(Di venerdì 11 agosto 2023) Inunto nella serata di ieri, giovedì 10 agosto,la collisione con un. Sono in corso, scrive AdnKronos, le ricerche di unin mare al largo di Capo Figari, nel nord-est dell’isola. Secondo una prima ricostruzione, una passeggera della Motonave Sharden, diretta a Livorno, ha segnalato alla Guardia Costiera didi aver assistito, assieme ad altri passeggeri presenti sul ponte, alla collisione tra una barca da pesca e ilsul quale stavano viaggiando. Quindi, l’invio sul posto dei mezzi navali, tra cui una motovedetta che –aver avvistato un fuoco di segnalazione – si è diretta verso una barca a vela che aveva recuperato poco prima in mare ...

Alle 23.15 circa di ieri sera la sala operativa della Guardia Costiera di Olbia ha ... Scontro nella tarda serata di ieri tra la motonave Sharden della Tirrenia partita da Olbia e diretta a Livorno e un, che è affondato. A dare l'allarme alla Guardia Costiera di Olbia un passeggero del traghetto. Sul posto sono arrivati in tempo rapidi i mezzi navali della Guardia Costiera.

Olbia, 11 ago. (LaPresse) - Un marinaio risulta disperso da ieri notte dopo una collisione tra imbarcazioni avvenuta nel mare di Capo Figari. Alle 23.15 di ... Nelle ricerche del disperso, insieme a mezzi navali della capitaneria di Olbia e un rimorchiatore della società Moby, anche elicotteri e un aereo della Guardia Costiera