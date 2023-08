Sardegna | peschereccio affonda dopo collisione in mare | un disperso

Unè affondato al largo di Capo Figari, in, dopo una collisione in mare e un uomo risulta disperso. Alle 23.15 di ieri sera la sala operativa della Guardia costiera di Olbia ha ...Dalla Tunisia allaa bordo di un: è questo il viaggio intentato da un gruppo di migranti nel tentativo di raggiungere l'Italia. Nonostante le distanze considerevoli dal Paese nordafricano, ecco ...CAGLIARI - I militari del Reparto operativo aeronavale di Cagliari hanno arrestato tre tunisini con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Sequestrato anche ilimpiegato per il trasporto di migranti e deferiti all'autorità giudiziaria 15 tunisini per ingresso irregolare nel territorio italiano. col4/gsl

Sardegna, peschereccio affonda dopo lo scontro con un traghetto: disperso un marinaio ilmessaggero.it

Il comandante della barca da pesca è stato recuperato da una barca a vela Sono in corso le ricerche di un marinaio disperso in mare al largo di Capo Figari in Sardegna ... poco prima in mare il ...Un peschereccio è affondato dopo lo scontro con un traghetto in Sardegna. Sono in corso le ricerche di un marinaio disperso in mare al largo di Capo Figari. Alle 23.15 circa di ieri sera ...