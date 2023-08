Sappe | “Detenuta a Torino si è lasciata morire di fame” Cucchi | “Si faccia chiarezza”

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 11 agosto 2023) Una donna di 43 anni,nel carcere di, “si èdi”. A comunicare la notizia è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, secondo il quale "a nulla sono servite le sollecitazioni ad alimentarsi da parte dei medici e del personale”. Monica Cristina Gallo, garante comunale per i diritti dei detenuti a, ha detto: “Sono rammaricata, ma dal carcere non ci sono mai giunte segnalazioni relative al caso di questa persona”. E per la senatrice Ilaria“questa è una tragedia che non può essere tollerata in un Paese che si professa civile e democratico. Una morte di cui comunque è responsabile lo Stato che aveva in custodia la vita della vittima”.