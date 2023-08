Sanità | pubblicato bando formazione medicina generale 2023 - 26

(Di venerdì 11 agosto 2023) Roma, 11 ago. ()() - Soddisfazione per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale delnazionale per l'accesso al triennio- 26 dispecifica in. Ad esprimerla Erika Schembri, segretaria nazionale del settoredella ...

Roma, 11 ago. ()() - Soddisfazione per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Bando nazionale per l'accesso al triennio 2023 - 26 di formazione specifica in medicina generale. Ad esprimerla Erika ...... Nello Dipasquale, commentando il caso dell'elenco dei candidati direttori generalie ... commenta Dipasquale che prosegue: "In una Regione con unain eterna sofferenza è però ...Secondo l'Organizzazione Mondiale della, il problema riguarda tra l'altro una fetta sempre ... Stando ai risultati del loro studio ,su Neuroimage: Clinical , le persone obese o in ...