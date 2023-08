San Marino | nuovo bando di concorso per l’assunzione di 4 medici di base

(Di venerdì 11 agosto 2023) SAN(ITALPRESS) – Il Comitato Esecutivo ha deliberato l’emissione di undiinternazionale pera tempo indeterminato di 4 profiliper l’Unità Operativa Cure Primarie ena Territoriale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San.Ilsi aggiunge al potenziamento già in corso nell’area dei servizi di emergenza-urgenza del Pronto Soccorso, che a breve vedrà l’ingresso di due nuovi. Sono inoltre in corso due bandi di selezione per il completamento dell’organico della UOC Ortopedia e della UOC Pediatria che unitamente agli operatori sanitari e amministrativi, contribuiranno a dar seguito alla complessiva riorganizzazione dell’ISS, già ...

16 ...

SAN MARINO (ITALPRESS) – Il Comitato Esecutivo ha deliberato l'emissione di un nuovo bando di concorso internazionale per ...Il gruppo consigliare di Libera torna all'attacco del Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti, sul tema dei rapporti tra AASLP e Università ...