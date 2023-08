San Marco Evangelista | ecco ‘Il Granchio Fellone’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 11 agosto 2023) Terra e mare, uniti, per esprimere la bontà della cucina campana. Sia che ci si trovi in zona per turismo, sia che lo si voglia raggiungere per trovare un ristorante attrattivo per cibo, location, accoglienza e servizio, a chi è turisticamente non distante dalla Reggia di Caserta o per svago e shopping all’Outlet Village “La Reggia” di Marcianise, che dista appena 5 minuti, sia ?ancora per chi è in visita alle splendide seterie borboniche, la gloriosa tradizione tessile napoletana con lo stupendo belvedere di San Leucio e poi a chi alloggia nei tanti alberghi importanti, o meno, della zona, consigliamo di portarsi a “ilFellone” dove certamente sarà possibile aggiungere un ulteriore bel ricordo della propria presenza nel territorio casertano. Il ristorante “ilFellone”, dal nome che lascia subito intendere la tipicità di questo ...