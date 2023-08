Samardzic Inter | rischia di saltare! Ecco che cosa è successo oggi

(Di venerdì 11 agosto 2023), nuovi rallentamenti nell’affare!chesta succedendo tra il centrocampista e i nerazzurri Un nuovo rallentamento nella trattativa per il passaggio di Lazardall’Udinese all’. Il centrocampista ha svolto nella giornata di ieri le visite mediche al CONI ma non ha ancora firmato il nuovo contratto. Secondo quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio, l’entourage del centrocampista è stato nella sede nerazzurra per limare gli ultimi dettagli, aumentando però le sue richieste. E, secondo Gazzetta.it, l’affare rischierebbe anche di saltare. I nerazzurri sarebbero infatti intenzionati ad aspettare massimo due giorni.

Come anticipato da FCIN1908.it, sono cambiate le richieste dell’entourage di Lazar Samardzic: conferma anche Sky ...Era tutto apparecchiato: Samardzic all'Inter in prestito oneroso per 4 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 16 più 2 di bonus, e Giovanni Fabbian: all'Udinese a titolo definitivo per 4 milioni, ...