Samardzic-Inter incontro terminato | la firma slitta ancora – SI

...5 mln di ingaggio senza l'aiuto del Decreto Crescita), Beto dell'Udinese che non decolla , al momento restano due nomi caldi in chiave(mentre a centrocampo si lavora per chiudere, ...Manca l'ultimo via libera per l'arrivo di Lazarall': incontro in corso nella sede nerazzurraNel primo pomeriggio l'entourage del giovane centrocampista serbo ha varcato le porte della sede di Viale della Liberazione per definire e ...Commenta per primo L'è pronta a chiudere la trattativa per Lazar. Ultimo passo da compiere, quello della firma, che ancora però manca: in questi minuti c'è stato l'arrivo del papà del ragazzo e dei suoi ...

Inter-Samardzic, ecco perché la firma può slittare. Dall'Inghilterra: tentativo del West Ham Calciomercato.com

Circa due ore di incontro, senza trovare la quadra definitiva per Lazar Samardzic all'Inter: la situazione secondo FCIn1908 ...L'Inter è pronta a chiudere la trattativa per Samardzic: con il West Ham alla porta, le strategie dei nerazzurri potrebbero però cambiare ...