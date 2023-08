Samardzic-Inter | così cambia tutto! L’affare già chiuso rischia di saltare

(Di venerdì 11 agosto 2023) Trattativa andata in porto frae Udinese visite mediche effettuate e superate: Lazarè un nuovo calciatore dell’. O forse no. Lo scenario raccontato da “La Gazzetta dello Sport” su quanto sta accadendo nelle ultime ore ha dell’incredibile. Una trattativa praticamente chiusa, con il sì di tutte le parti in causa,didefinitivamente. Perchèditutto? Lo stop è arrivato dopo il cambio di agente del calciatore.rotto il rapporto con Rafaela Pimenta, il calciatore ha scelto il padre come nuovo agente. Il genitore ha chiesto dunque di ritoccare al rialzo alcuni dettagli dell’accordo che l’avevacon l’entourage precedente: i nerazzurri si sono opposti ...

, nuovi rallentamenti nell'affare! Ecco che cosa sta succedendo tra il centrocampista e i nerazzurri Un nuovo rallentamento nella trattativa per il passaggio di Lazardall'...Dopo le visite mediche già sostenute e aver ottenuto l'idoneità al Coni, sembrava solo questione di tempo per l'ufficialità diall'. L'incontro di oggi, 11 agosto, tra il padre del centrocampista (accompagnato da alcuni collaboratori) dell'Udinese e il club nerazzurro però ha fatto registrare un rallentamento .Clamorosa quanto sta accadendo nella trattativa, praticamente conclusa, tra l'e Lazar. In queste ore era attesa l'ufficialità del trasferimento del giocatore in nerazzurro, ma le carte in tavola sono cambiate con l'entourage del centrocampista che, stando a ...

Come anticipato da FCIN1908.it, sono cambiate le richieste dell’entourage di Lazar Samardzic: conferma anche Sky ...Era tutto apparecchiato: Samardzic all'Inter in prestito oneroso per 4 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 16 più 2 di bonus, e Giovanni Fabbian: all'Udinese a titolo definitivo per 4 milioni, ...