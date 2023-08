Samardzic | giochi al rialzo! Inter ferma sulla sua posizione – SI

(Di venerdì 11 agosto 2023) Si sta trasformando in un vero e proprio mistero il passaggio di Lazarall’, proprio quando sembrava ormai tutto fatto. Ulteriori dettagli li fornisce Alfredo Pedullà di SportItalia, che sottolinea quali siano i problemi. GIOCO AL RIALZO – Problemi, proprio quando sembrava ormai tutto fatto, per il passaggio di Lazar Samrdzic in nerazzurro. Questi gli ultimi aggiornamenti di Alfredo Pedullà, che spiega nel dettaglio la situazione: “L’non cambierà un numero di quanto concordato con Udinese e agente. Poi sono entrati in ballo papà e altrimediari.al rialzo, risposta entro 24-36 ore“.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

