Salvini mostra un Topolino con il Ponte sullo Stretto Ma nella storia del fumetto crolla!

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ildi Messina rappresenta uno dei progetti su cui il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, ha posto maggiore enfasi e attenzionecomunicazione. Recentemente, ha scelto di illustrare questo interesse attraverso l'uso di un numero didatato 1982, il quale presentava in copertina un'immagine del. Tuttavia, non ha rilevato che all'interno...

... come anche il ministro dei Trasporti,, ha sottolineato di recente, rispondendo a un ... Una recente inchiesta ha prodotto una classifica chele differenze tra un capoluogo e l'altro. In ...Si è aperta a Francoforte unacontrocorrente che, secondo i pregiudizi, dovrebbe attirare solo arroganti intellettuali ... Pnrr,: pronti a spendere 2,7 miliardi in più su casa e acqua Il ...Matteoparla in diretta sociale dal suo ufficio al ministero dei Trasportiuna copia di un Topolino dell'82 con la copertina dedicata al Ponte sullo Stretto. E ne approfitta per ...

Salvini mostra in diretta Facebook un Topolino del 1982 per difendere il Ponte sullo Stretto e attaccare i… Il Fatto Quotidiano

Matteo Salvini in una diretta Facebook ha mostrato un fumetto di Topolino del 1982 che riportava in copertina il Ponte sullo stretto di Messina ...Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha mostrato durante una diretta Facebook un numero di Topolino risalente al 1982.