Salento | lo scatto virale del turista a San Lorenzo | con il letto matrimoniale tra gli scogli per vedere le stelle

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un’idea che deve essere sembrata romantica al suo autore, ma che in poche ore ha fatto sussultare il web (e qualche sindaco): portare unin spiaggia, così da ammirare più comodamente il cielo stellato nella notte di San. Con tanto di lenzuolo e struttura metallica. È avvenuto a Torre San Giovanni, in provincia di Lecce: unin vacanza si è posizionato con ilsugli, in uno degli angoli più incontaminati della costa salentina. E ha presto attirato l’attenzione dei passanti. Una di loro, in particolare, gli ha chiesto il permesso di scattare una foto: l’immagine ha fatto il giro del web, venendo rilanciata da diverse pagine sui social. E gli utenti si sono divisi tra chi ritiene geniale la trovata e chi invece critica l’iniziativa, giudicata ...

Un'idea che deve essere sembrata romantica al suo autore, ma che in poche ore ha fatto sussultare il web (e qualche sindaco): portare un letto matrimoniale in spiaggia, così da ammirare più ...Succede nella marina di Ugento, in, dove, con ogni probabilità, un turista ha deciso di ... Ad immortalare la scena è stata all'alba una villeggiante della zona, con loche è poi ...Si pagava persino loalla risposta, oltre che i minuti di conversazione. Roba carissima. Per ... 10 per i lettini, spiagge bianche e toast divisi a metà (senza sovrapprezzo) Ilvuole il ...

Salento, lo scatto virale del turista a San Lorenzo: con il letto ... Open

A pochi metri dal mare con un letto matrimoniale in ferro battuto per “ammirare” le stelle nella notte di San Lorenzo. Succede nella marina di Ugento, in Salento, dove, con ogni probabilità, un ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...