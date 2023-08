Salario minimo | Schlein | li abbiamo costretti ad occuparsene

... stesso volo per raggiungere il tavolo a Palazzo Chigi 'Pre - vertice' a sorpresa in aereo tra Giorgia Meloni e Nicola Fratoianni prima del summit a palazzo Chigi sul. Il premier e il ...Che cioè metta in campo anche altri temi oltre al. Schlein ha ribadito a La Stampa che intende chiedere le dimissioni di Marcello De Angelis, dopo il caso legato alle sue parole sulla ...Nel Pd non viene proposto nulla di diverso dal reddito di cittadinanza e dal. Ci sono proposte diverse, più strategiche e con più respiro No, non emergono - aggiunge - Perché Schlein ...

Roma, 11 ago. (askanews) - "Intanto li abbiamo costretti a guardare in faccia quei 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se ...I due rientravano nella Capitale per prendere parte alla riunione sul salario minimo tra il governo e le opposizioni ...