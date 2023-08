Salario minimo | Schlein | ' aspettiamo confrontarci su proposta ma intanto andiamo avanti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Noi abbiamo spiegato con esempi concreti e argomentazioni molto solide la nostraunitaria sulche si basa su due capisaldi irrinunciabili: il rafforzamento della contrattazione nazionale collettiva estendendone l'effetto a tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore attraverso la valenza della retribuzione collettiva e una soglia legale minima di 9 euro l'ora sotto la quale la contrattazione collettiva non possa scendere. Abbiamo spiegato e ribadito con forze le nostre ragioni, purtroppo dal governo non sono arrivate risposte". Lo ha detto Elly, segretaria del Partito democratico, uscendo dall'incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul. "La maggioranza ha tutti gli strumenti per fare ...