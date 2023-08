Salario minimo | Rampelli FdI | “Noi destra sociale | no ai pregiudizi”

(Di venerdì 11 agosto 2023) La ricetta dicontro le polemiche sulla tassazione degli extraprofitti: “Tassiamone pure altri”. L’esponente di Fratelli d’Italia invita cioè a discutere con l’opposizione senza, mentre accredita quella della Meloni come lache lotta contro le diseguaglianze. Oggi Meloni riceverà i leader dell’opposizione per parlare di, giusto prima della pausa estiva della politica. L’incontro sarà di certo non dei più facili, viste le differenze di vedute, almeno così è sempre parso, e le antiche inimicizie che oggi più che mai puntano a tornare a galla, forse con il tentativo di montare polemiche più strumentali, montate ad arte, che reali. Nonostante ciò, Meloni risulta non essere del tutto convinta dall’introduzione per legge del ...

La proposta depositata alla Camera, prevede una soglia di 9 euro l'ora e una misura per combattere i contratti collettivi ...Nuovo capitolo della saga sul, oggi 11 agosto 2023 è previsto il vertice a Palazzo Chigi, dove Giorgia Meloni e altri rappresentanti di Governo incontreranno le opposizioni per discutere sul tema. La discussione ...Roma, 11 ago. " "La proposta di Forza Italia non è mettere un, ma è far affermare quei lavoratori che lavorano ad esempio nel turismo o negli stabilimenti balneari, al contratto collettivo più vicino di categoria per dare non solo un...

Cosa vuole fare Giorgia Meloni sul salario minimo: «Aumenti di stipendio dal primo gennaio 2024» Open

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "La presidente Meloni continua a dire no al salario minimo, un atteggiamento ingiusto nei confronti di milioni di lavoratori e lavoratrici che sono sottopagati. Vorrebbe co ...Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "La proposta di Forza Italia non è mettere un salario minimo, ma è far affermare quei lavoratori che lavorano ad esempio nel turismo o negli stabilimenti balneari, al contr ...