Salario minimo | primo round Meloni rilancia sul lavoro povero | Pd e M5S spiazzati da Calenda

Meloni ha indicato in '60 giorni', il tempo del rinvio della discussione in Parlamento sul, sottolineando che si possono 'coinvolgere le parti sociali' per arrivare a una proposta di legge da sottoporre a Parlamento e governo per dare piena attuazione' all'articolo 36 della ...AGI - Un volo di linea per partecipare al vertice sul. È l'opzione scelta da Giorgia Meloni per rientrare dalle vacanze in Puglia col compagno e la figlia, alla volta dell'incontro a Palazzo Chigi. Una scelta non pubblicizzata ma che e' ...... ma sono note le perplessità di Giorgia Meloni In sessanta giorni,, il tempo del rinvio della discussione in Parlamento sul, si possono "coinvolgere le parti sociali" per arrivare a ...

Alla vigilia dell'incontro, la strada era subito sembrata in salita con posizioni molto distanti. La maggioranza alla Camera, ha infatti approvato una sospensiva sulla proposta di legge delle ...Roma, 11 ago. (askanews) – “Siamo venuti qua aspettandoci delle novità dal governo” ma “Putroppo non è arrivata nessuna risposta e nessuna proposta alternativa”. Lo ha detto al segretaria dem Elly Sch ...