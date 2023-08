Salario minimo | ‘pre-vertice’ a sorpresa Meloni-Fratoianni in aereo

(Di venerdì 11 agosto 2023) I due leader erano in vacanza in Puglia, stesso volo per raggiungere il tavolo a Palazzo Chigiintra Giorgiae Nicolaprima del summit a palazzo Chigi sul. Il premier e il segretario nazionale di Sinistra italiana si sono ritrovati casualmente sullo stesso volo di linea Brindisi-Roma. Entrambi, infatti, tornavano dal mare della Puglia. Da ieri sera in Valle d’Itria per una vacanza in famiglia (con il compagno Andrea Giambruno, la figlia Ginevra, la sorella Arianna e il cognato, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida) la presidente di Fratelli d’Italia ha fatto un breve pit-stop nella Capitale (senza volo di Stato) per presiedere la riunione sul...

... stesso volo per raggiungere il tavolo a Palazzo Chigi 'Pre - vertice' a sorpresa in aereo tra Giorgia Meloni e Nicola Fratoianni prima del summit a palazzo Chigi sul. Il premier e il ...Che cioè metta in campo anche altri temi oltre al. Schlein ha ribadito a La Stampa che intende chiedere le dimissioni di Marcello De Angelis, dopo il caso legato alle sue parole sulla ...Nel Pd non viene proposto nulla di diverso dal reddito di cittadinanza e dal. Ci sono proposte diverse, più strategiche e con più respiro No, non emergono - aggiunge - Perché Schlein ...

Cosa vuole fare Giorgia Meloni sul salario minimo: «Aumenti di stipendio dal primo gennaio 2024» Open

Il dialogo parte in salita, ma le opposizioni sono pronte a far sentire le loro ragioni. Al vertice a Palazzo Chigi sul salario minimo convocato da Giorgia Meloni ci sono, per il governo, i ...Roma, 11 ago. (askanews) - E' iniziato, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, l'incontro tra il governo e le opposizioni sul tema del salario minimo. La strada è in salita con posizioni molto distanti, ...