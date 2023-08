Salario minimo | niente di nuovo Posizioni immutate

"Il dato positivo di oggi e' che il presidente Meloni non e' riuscita a dire no alla proposta unitaria sul, ha fatto domande e ha ottenuto risposte". Cosi' Benedetto Della Vedova (+Europa) al termine del vertice Governo - opposizioni sul. E riferendosi all'idea avanzata da ...Così Giorgia Meloni al termine dell'incontro con le opposizioni sul. "Siamo aperti al confronto. Abbiamo proposto di fare un lavoro insieme nei prossimi 60 giorni, per favorire il ...11 agosto 2023 Condividi: - - > Schlein "Sulsentiremo le novità dal governo" - -

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Noi abbiamo spiegato con esempi concreti e argomentazioni molto solide la nostra proposta unitaria sul salario minimo che si basa su due capisaldi irrinunciabili: il raffo ...Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Innanzitutto possiamo dire che la battaglia fatta dalle opposizioni unite sul tema del lavoro povero ha prodotto un fatto politico, ha fermato la maggioranza che voleva in ...