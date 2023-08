Salario minimo | Meloni si dà due mesi di tempo Freddezza delle opposizioni | zero idee

(Di venerdì 11 agosto 2023): lavoriamo con il Cnel a un ragionamento collettivo sul lavoro povero. Conte non ci sta: «Hanno buttato la palla in tribuna». Schlein: «La nostra è una proposta chiara la loro no». Calenda resta ottimista: «Primo passo, nessuno ha chiuso la porta»

... Gli incerti benefici della tassa sulle banche e le regole da scrivere Gli aspetti controproducenti della battaglia di Urso contro l'algoritmo e il caro aerei, Schlein pronta a ...Un testo sulcome quello proposto dalle opposizioni e concertato con la Cgil eserciterebbe una violenza sul sistema delle relazioni industriali per come si è costituito dal Dopoguerra a oggi al di ...Posizioni lontane ma non è rottura. La "scalata" per un accordo sultra Governo e opposizioni si è rivelata troppo ardua. L'intesa non c'è stata, ma nemmeno lo scontro, per dirla con le parole del leader di Azione, Carlo Calenda: "Incontro con il ...

L'incontro tra Giorgia Meloni e le opposizioni sul salario minimo si conclude con un nulla di fatto e il grande ritorno del Cnel. Probabilmente quello di oggi è un nulla di fatto, un modo… Leggi ...Salario minimo, Meloni vede le opposizioni e apre un tavolo di confronto al Cnel: 60 giorni per una legge condivisa ...