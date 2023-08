Salario minimo | Malan invita al dialogo Ma “il governo è compatto”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il senatore di Fratelli d’Italia Luciospiega che, sul, il centrodestra segueGiorgia Meloni. Discussione che il Parlamento affronterà a settembre, con la ripresa dei lavori, dopo il tavolo aperto oggi con le opposizioni, che protestano per la contrarietà manifestata dall’esecutivo, e nonostante i presunti malumori che si sono venuti a formare nella coalizione diproprio su questo argomento. “La posizione delnon è intransigente, ma ognuno rinunci a qualcosa”, è l’affondo dimentread aprirsi alle varie posizioni messe in campo senza soluzioni ideologiche o intransigenti, né dall’una né dall’altra parte. “No a ricette precostituite”. (Ansa)Conversando con il quotidiano Il Dubbio, ...

'La proposta di Forza Italia non è mettere un, ma è far affermare quei lavoratori che lavorano ad esempio nel turismo o negli stabilimenti balneari, al contratto collettivo più vicino di categoria per dare non solo un...Roma, 11 ago. " "La presidente Meloni continua a dire no al, un atteggiamento ingiusto nei confronti di milioni di lavoratori e lavoratrici che sono sottopagati. Vorrebbe contrastare la precarizzazione del lavoro e l'inflazione, noi le diciamo ...La proposta depositata alla Camera, prevede una soglia di 9 euro l'ora e una misura per combattere i contratti collettivi ...

Cosa vuole fare Giorgia Meloni sul salario minimo: «Aumenti di stipendio dal primo gennaio 2024» Open

La proposta delle opposizioni prevede il salario minimo di 9 euro all'ora, ma non mette d'accordo tutti. Ecco cosa c'è da sapere sulla proposta di legge.A Palazzo Chigi è in programma oggi l'incontro sul salario minimo con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni. Al tavolo… Leggi ...