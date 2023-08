Salario minimo | incontro a Palazzo Chigi fra Governo e opposizione Intesa in salita

(Di venerdì 11 agosto 2023) La minoranza mette sul tavolo la proposta unitaria per una paga non inferiore ai 9 euro all’ora, ma sono note le perplessità di Giorgia Meloni

AGI/Vista - "Illustreremo la nostra proposta nei dettagli in modo che non ci siano più equivoci, abbiamo anche grafici", le parole di Conte arrivando all'incontro sula Palazzo Chigi.Calenda: 'Alto rischio di non trovare l'intesa'. Il governo lima la proposta, no ai 9 euro. Schlein: 'Spero cambino idea' LA FOTODIRETTA'Pre - vertice' a sorpresa in aereo tra Giorgia Meloni e Nicola Fratoianni prima del summit a palazzo Chigi sul. Il premier e il segretario nazionale di Sinistra italiana si sono ritrovati casualmente sullo stesso volo di linea Brindisi - Roma. Entrambi, infatti, tornavano dal mare della Puglia. ...

A Palazzo Chigi è in corso l'atteso incontro sul salario minimo con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader delle ...AGI/Vista - "Illustreremo la nostra proposta nei dettagli in modo che non ci siano più equivoci, abbiamo anche grafici", le parole di Conte arrivando all'incontro sul salario minimo a Palazzo Chigi.