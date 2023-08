Salario minimo | governo e opposizioni lontani | in scena il vertice delle tensioni Perché no | rischioso|Perché sì | come in Ue

Otto articoli e un unico obiettivo: istituire unlegale sotto il quale non è più lavoro ma sfruttamento . La proposta di legge "Disposizioni per l'istituzione del" è stata depositata in Parlamento e a firmarla sono ...ROMA " "La politica non può essere stare ognuno dal suo lato della barricata e sventolare una bandierina. Se vogliamo affrontare il problema del lavoro povero bisogna coinvolgere il governo perchè non ......5 milioni di lavoratori poveri', A poche ore dall'appuntamento con la premier Giorgia Meloni, la segretaria del Pd Elly Schlein parla a La Stampa di cosa si aspetta sul.'Abbiamo ...

Cosa vuole fare Giorgia Meloni sul salario minimo: «Aumenti di stipendio dal primo gennaio 2024» Open

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Riccardo Magi sono attesi a Palazzo Chigi ..."Italia Viva non parteciperà alla riunione sul salario minimo in quanto non firmataria della proposta. IV ha già presentato i propri emendamenti alla proposta di legge Conte e li… Leggi ...