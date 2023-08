Salario minimo | Fidanza Fdi-Ecr | ' per confronto governo-opposizioni no a posizioni ideologiche'

(Di venerdì 11 agosto 2023) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Oggi si apre iltrasul. Ci auguriamo sia improntato al pragmatismo e non a, peraltro molto distanti da quanto realizzato da Pd e M5S quando erano insieme al". Così su Facebook il capodelegazione di Fratelli d'Italia- Ecr al Parlamento europeo, Carlo, che prosegue: "Per risolvere il problema del lavoro sottopagato serve un nuovo patto sociale. Rinnovo dei contratti di settore scaduti da troppo tempo, detassazione del lavoro extra, potenziamento della contrattazione di secondo livello, aziendale e territoriale". "Non solo, questo dibattito ci offre la grande occasione di rilanciare la storica proposta della ...

'Molti sono i temi che ci uniscono, dall'ambiente a quello più recente del, ci unisce l'impostazione europea e atlantica in politica estera, la battaglia per i diritti civili. Siamo ...'La presidente Meloni continua a dire no al, un atteggiamento ingiusto nei confronti di milioni di lavoratori e lavoratrici che sono sottopagati. Vorrebbe contrastare la precarizzazione del lavoro e l'inflazione, noi le diciamo ...... impegnati in questi giorni ventosi a trovare riposo nelle località più variegate, ma che appunto rendono palese una divisione forse più netta di quella sul, sulla patrimoniale, sulla ...

Dopo il grande gelo, il leader del Movimento 5 stelle è atteso alla Festa dell'Unità a Ravenna, invitato dalla segretaria del ...Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Oggi si apre il confronto tra governo e opposizioni sul salario minimo. Ci auguriamo sia improntato al pragmatismo e non a posizioni ideologiche, peraltro molto distanti d ...