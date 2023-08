Salario minimo | Conte “Governo ha buttato la palla in tribuna”

(Di venerdì 11 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo arrivati a questo confronto con spirito costruttivo. Siamo riusciti a far convergere tutte le opposizioni a questo incontro chiesto dal presidente Meloni, ma da parte delnon c'è stata nessuna contro proposta”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppeall'uscita dell'incontro a palazzo Chigi tra ildi Giorgia Meloni e le opposizioni sul. “Ilvuole coinvolgere il Cnel di Brunetta. A noi sembra unabuttata in. Ma se vogliono coinvolgere il Cnel ben venga” ha aggiunto. “Ilnon ha le idee chiare ma gli italiani hanno bisogno di una risposta, che riguarda tre milioni e 600 mila lavoratori sotto pagati. Domani partirà una raccolta di ...

"Oggi non c'è stata nessuna controproposta" dal governo Meloni sul. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, uscendo dall'incontro a palazzo Chigi. Conte ha sottolineato che l'intento dei Cinque Stelle è "risolvere la questione concretamente, non ..."Punto ad una proposta estremamente ampia" sui salari più bassi in Italia "della media europea" che va oltre quindi ile la questione "va affrontata nella sua complessità". Così la Premier Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con le opposizioni."Ci sono divergenze su quali siano gli strumenti e io ..."Il dato positivo di oggi e' che il presidente Meloni non e' riuscita a dire no alla proposta unitaria sul, ha fatto domande e ha ottenuto risposte". Cosi' Benedetto Della Vedova (+Europa) al termine del vertice Governo - opposizioni sul. E riferendosi all'idea avanzata da ...

Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte all’uscita dell’incontro a palazzo Chigi tra il governo di Giorgia Meloni e le opposizioni sul salario minimo. “Il governo vuole coinvolgere ...Roma, 11 ago. (askanews) - "Oggi non c'è stata nessuna controproposta" dal governo Meloni sul salario minimo. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, uscendo dall'incontro a palazzo Chigi. Conte ha ...