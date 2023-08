Salario minimo | Calenda | “È positivo che nessuno abbia sbattuto la porta”

E' terminato, a Palazzo Chigi, l'incontro tra il governo e le opposizioni, relativo al. All'incontro, durato oltre due ore, ha preso parte anche il Vicepremier e Ministro dei Trasporti,...Roma, 11 ago. Punto ad una proposta estremamente ampia sui salari piu' bassi in Italia della media europea che va oltre quindi ile la questione va affrontata nella sua complessita'. Cosi' la Premier Giorgia Meloni, al termine dellincontro con le opposizioni. Ci sono divergenze su quali siano gli strumenti e io ho ...L'incontro tra governo e opposizioni sulsi è concluso, ma senza sorprese. Dopo due ore di discussione le posizioni sono rimaste distanti. Giorgia Meloni ha sottolineato ancora una volta la propria posizione contraria al ...

Salario minimo, terminato l'incontro governo-opposizioni a palazzo Chigi, è durato due ore Agenzia ANSA

Meloni offre un patto: 60 giorni per una legge condivisa coinvolgendo Cnel e parti sociali. «Ma no a una soglia oraria per legge». Schlein: governo senza idee. Calenda: primo passo ...20.15 Meloni:in 60gg coinvolgere parti e Cnel "Aiutare le famiglie dal punto di vista economico è una delle nostre priorità. Il contrasto al lavoro povero va af- frontato nella sua complessità. Ci s ...